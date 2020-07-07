新冠肺炎：病歿數破13萬　特朗普稱死亡率低

根據美國約翰斯霍普金斯大學統計，美國至今已累計超過290萬人感染新冠肺炎，死亡人數突破13萬人。美國多個州份近期疫情升溫，總統特朗普繼早前發表「99%病例完全無害」言論，引起輿論爭議；他周一（6日）在Twitter發文指，美國新冠病人死亡率幾乎是全球最低。

紐約州長科莫一度批評，特朗普言論是「助長病毒」，指民眾如誤信而不採取保護措施，只會令病毒感染個案增加，最終受害的會是經濟。白宮發言人麥肯內妮解畫，指特朗普意思是指病毒在美國的致命率低。特朗普也在Twitter發文，指美國新冠病人死亡率幾乎是全球最低，並引述一間醫療集團調查，稱抗瘧疾藥物羥氯喹可降低新冠病人約一半的死亡率。

特朗普上月在俄克拉何馬州舉行造勢大會時，未有嚴格執行防疫措施，惹來輿論批評，特朗普競選團隊計劃本周六（11日）在新罕布什爾州舉行戶外集會時，向參加者派出口罩及消毒洗手液，並「強烈鼓勵」參加者戴口罩以策安全。

衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周一警告，美國目前對抗疫情的情況「確實不好」，呼籲政府立即應對。他指，美國雖仍處於第一波疫情，但疫情一直未下降至預期水平，是「我們必須立即解決的嚴重情況」。福奇預計疫苗面世後將發揮良好作用，但保護作用只能維持一段時間。