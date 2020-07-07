美警殺黑人：不理旁人勸阻　鳳凰城警員擊斃拒下車男子

美國反種族歧視和反警暴示威未息之際，亞利桑那州鳳凰城警員日前處理一宗襲擊案時，不理旁人勸阻，開槍擊斃一名拒絕下車的懷疑持刀男子。事件觸發市民上街示威，但警方公布隨身執法紀錄儀片段，顯示警員從死者座駕內取出一把手槍。

事發於鳳凰城市區東北部的馬利維爾，警方在上周六下午1時左右接獲報案，報案人指再遭一名持刀男子威脅，上周更險死在對方刀下。從旁觀者拍下的片段可見，持槍警員包圍一輛房車，並警告車內一名男子不要移動，否則開槍。有圍觀人士大喊不要開槍，現場隨即傳出10下槍聲，男子身中多槍送院後不治。

警方聲明指，首先到場警員發現一輛汽車泊在路邊，他們以調查襲擊案為由，要求駕駛座內一名可疑男子下車，但他降下車窗及拔出手槍。雙方對峙10分鐘，警員期間多次要求男子下車，但他沒有理會，反而槍指警員。其後，一名警員打破車窗聲東擊西，另外兩名同袍向車內連開多槍。警方證實，死者是28歲男子加西亞（James Garcia）。有鳳凰城議員批評警方使用不適當武力，呼籲獨立調查。

加西亞的驗屍報告尚未公布，警方亦拒絕公布4名涉事警員的身份。數十名示威者周日（5日）晚遊行至警局後和平散去，無人被捕。一百人於周一（6日）晚再舉行示威集會，由一個購物中心遊行至現場，並擺放鮮花及點燃蠟燭。加西亞親友揚言要為他討回公道，他的妹妹否認兄長事發時在車內睡覺，否認他持有武器。