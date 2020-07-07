牽制美國關稅戰　歐盟通過加快貿易反制提案

美國與中國的貿易協議仍有暗湧，歐美的貿易戰戰線又生變。歐洲議會周一（6日）以壓倒性多數通過議案，容許歐盟可在貿易爭端中更快速地作出反制措施。英媒形容，此舉明顯意在牽制美國總統特朗普的關稅政策。

歐洲議會貿易委員會周一以32票對3票的結果，通過決定擴大歐盟的權力，以阻止其他國家違反全球貿易規則。根據提案，歐盟可在世界貿易組織作出裁決前，就對提出違法貿易行為、阻礙世貿仲裁的國家，祭出反制措施。

負責有關提案的議員韋德雷納（Marie-Pierre Vedrenne）稱︰「我們不能讓一個國家在我們無法立即做出反應的情況下，非法地、單方面地打擊我們。我們必須確保人人都遵守國際貿易規則。」歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）周一早前更直指，美國近期發起的一系列新的貿易調查，是完全不可接受。

美國去年批評世貿上訴機構越權，拒絕委任一名世貿上訴機構的法官，令機構法官人數不足，癱瘓了世貿的仲裁能力。歐盟其後與中國及加拿大等15國另立審判機構，但不在其中的美國則可另作上訴，推翻有關仲裁。