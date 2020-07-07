最高法院一致裁定　選舉人不得任意投票

距離美國總統選舉不足半年，美國最高法院周一（6日）一致裁定，強制要求選舉人須遵循州內投票結果，不能憑個人意願投票，否則可被處罰。外間認為，是次裁決對那些期望挑戰選舉人團（electoral college）制度的改革派人士造成打擊。

在2016年美國總統選舉，民主黨當時候選人希拉妮在科羅拉多州及華盛頓州取勝，但兩州同時出現選舉人變節，未有遵循州內結果投票。他們其後入稟法院，主張州政府只能規範選舉人如何選出，無權要求選舉人如何投票，官司一路打至最高法院。

最高法院指出，538名選舉人是選舉人團制度其中一環，不能憑個人意願投票，須完全遵守州法規定，否則會引起混亂，影響總統選舉結果，也可能讓他人操控選舉機制，衍生舞弊。

部分改革派人士認為，若訴訟取得勝利，將有助推翻選舉人團制度，讓總統選舉改成以普選票（popular vote）決定誰人成為總統。根據美國法律，總統並非直選產生。大選結束後，由各州選舉人組成選舉人團，選舉人團投票決定總統選舉結果。各州擁有的選舉人票數目與該州在國會的參、眾議員人數相等，全美共有538名選舉人，而當選總統的最低門檻是270票。