FBI局長：美逾半反間諜案與中國有關　「獵狐」迫異見者返華

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周二（7日）表示，目前該局的5000宗正在處理的反間諜（counterintelligence）案件中，有近一半與中國有關。

克里斯托弗‧雷在智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）一場演說中，談及中國如何試圖影響美國的機構。他指出，FBI大約每10個小時，就要開立一宗與中國有關的反間諜案，並直言對美國資訊、知識產權及經濟活力最大的長期威脅，是來自中國，又指中國為了成為世界的唯一強國無所不用其極。

克里斯托弗‧雷稱，中國洩取美國機密的步伐並沒有因為新冠肺炎疫情而減慢；又指中國無時無刻都在嘗試入侵進行新冠肺炎重要研究的美國醫護機構、藥廠和學術機構。他同時亦指控，中國透過高度精密的行動，利用賄賂、勒索及秘密協議等手法影響政府官員、記者和學者，從而企圖影響美國政治。

克里斯托弗‧雷續指，為了阻止對中國政府及共產黨的批評，中國政府以反貪為名在海外展開「獵狐行動」，要脅視作目標的旅居海外國民及異見人士「返回中國或是自殺」，否則會捉拿他們在中國的家人，形容這種手法令人震驚。克里斯托弗‧雷促請在美國境內的中國公民，如果認為自己成為中國政府的目標，嘗試強迫他們返回中國，就要立即聯絡FBI。

當被問到中國政府是否企圖影響今年的美國總統選舉，克里斯托弗‧雷就指中國「全天候企圖影響美國政策」，但他沒有指明中國有意圖美國總統選舉。

克里斯托弗‧雷稱FBI積極檢控經濟間諜案件有成效，而中國已經「開始意會得到」；但他指很難說中國是真正收歛了間諜活動，還是只是更好地隱藏了起來。