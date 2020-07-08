美加強制衡中國　批准向印尼售魚鷹機

美國國務院周一（6日）批准以20億美元（約156億港元），向印尼出售8架MV22魚鷹運輸機，是繼日本後另一個擁有這款軍機的印太地區國家。美方指這宗軍售有利與美軍的責任分擔及合作性，分析認為是加強在南海制衡中國的能力。

美國國務院發表聲明，表示這宗軍售是回應印尼政府的要求，出售的裝備還包括機槍、引擎、雷達、導航及導彈警告系統。聲明形容印尼是重要的地區夥伴，出售魚鷹運輸機可改善該國的安全，從而支援美國的外交政策及國家安全；又稱協助印尼發展及維持強大、有效的自衞能力，對美國國家利益是極為重要。

此外，聲明透露魚鷹運輸機如何提升印尼的國防力量，指這款軍機將加強該國的人道援助及救災能力，亦支援兩棲行動，同時推動與美軍部隊的責任分擔及合作性。分析指，印尼地理位置極具戰略價值，位處南海與澳洲之間，當該國擁有部署魚鷹運輸機的設施後，相信有助美軍日後應對南海危機甚至衝突。

由於印尼是一個多島嶼的國家，魚鷹運輸機的速度及運載力，將大幅改善該國軍隊的後勤效能，特別是回應自然災難方面。它也能支援打擊極端回教武裝組織，令軍方面對高度挑戰性的地形時，能迅速回應恐襲或採取先發制人的反恐行動。

魚鷹運輸機是一款傾轉旋翼機，它具備直升機的垂直升降能力，同時擁有固定翼螺旋槳飛機較高速、航程較遠及耗油量較低的優點。現時只有美國空軍、海軍、海軍陸戰隊，以及日本自衞隊採用，另有不少國家對這款軍機感到興趣。