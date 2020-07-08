新冠肺炎：美國正式通知聯合國退出世衞　明年7月6日生效

美國新冠疫情持續反彈之際，華府周二（7日）公布已正式知會聯合國及國會退出世界衞生組織，但有關通知要在一年後才正式生效，而美國今年11月就會舉行總統選舉，因此若現任總統特朗普敗選，下屆政府有可能推翻有關決定。

特朗普在今年5月29日宣布終止美國與世衞的關係，理由是世衞受中國全面控制致新冠肺炎疫情大流行，以及拒絕按華府要求改革。美國國務院及聯合國周二表示，美國退出世衞的通知已在周一（6日）發送至聯合國秘書長古特雷斯，明年7月6日生效。

古特雷斯的發言人表示，古特雷斯正在核實美國是否已符合所有退出世衞的條件。根據條款，美國必須在克盡其財務責任之後才能退出世衞，目前美國尚欠世衞2億美元（15.6億港元）。美國是世衞最大的捐款者，每年向世衞提供4億美元（31.2億港元）資金。

美國參議院外交委員會成員、屬民主黨的梅嫩德斯（Robert Menendez）周二在社交網上稱，在疫情之下，國會收到了特朗普要把美國退出世衞的通知，他表示以「混亂」和「無條理」也不足以形容特朗普對疫情的反應，退出世衛亦不能保護美國人民的生命或利益，而是讓美國人蒙受病痛，使美國孤立無援。有美媒報道，目前一些批評者希望若特朗普連任失敗，下屆政府可以收回退出世衞的決定。