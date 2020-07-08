姪女新書踢爆　特朗普靠請槍考進名校　自戀不足以形容

美國總統特朗普的姪女瑪麗‧特朗普（Mary Trump）的新書預定在下周二（14日）出版，這本被形容為揭露家族黑暗史的回憶錄，形容特朗普極度自戀、毫無原則、取巧成性，當年是靠槍手代考，才進入名校。

根據《紐約時報》取得的手稿，這部回憶錄是一本橫跨多代的特朗普家族史，被形容充滿貪婪、背叛、骨肉相殘情節。瑪麗筆下的特朗普「行為扭曲」，早年就開始以金錢衡量他人價值，染上投機取巧的惡習。

瑪麗寫道，特朗普在紐約市皇后區就讀高中時，付錢找槍手代考學術能力評估測試（SAT），因為槍手拿到高分，特朗普才得以進入賓夕凡尼亞大學知名的沃頓商學院（Wharton School）；他更常以「全世界最棒學校」、「超天才的東西」等，誇耀自己曾就讀沃頓商學院。

身為臨床心理學家的瑪麗聲稱，特朗普完全符合自戀者的9項臨床標準，但「自戀」標籤仍不足以反映特朗普複雜的心理問題。她寫道：「唐納（特朗普的名字）的病理極度複雜，行為匪夷所思到須做完整的心理和神經物理測驗，才能有精確且全面的診斷結果，但他肯定不會接受測驗。」

瑪麗在書中質疑特朗普具戰略思維且依原則行事的說法，「唐納的自我意識向來是他和現實世界之間脆弱且不足的屏障，他仰仗父親的金錢與權勢，從來不必親自上談判桌」。書中又提到，曾任聯邦上訴法院法官的特朗普姊姊巴里（Maryanne Trump Barry）老早就認為特朗普不適合當總統，2015年特朗普宣布參選總統後她曾說道：「他是個小丑，絕對不可能（當選）」。

特朗普過世近40年的哥哥小弗雷德（Fred Trump Jr.）生前酗酒成性，替父親工作一段時間後拋下家族事業，追求翱翔天際的夢想，成為環球航空公司（Trans World Airlines）機師。特朗普常常說，因為哥哥放棄家族事業，才讓他有機會繼承家族的地產王國。

小弗雷德在1981年因酗酒導致心臟病發去世，終年42歲。瑪麗在書中稱，小弗雷德去世當晚，整個家族只有一人送他去醫院，而特朗普當時正在戲院看電影。

現年55歲的瑪麗與特朗普關係疏遠，她的這本回憶錄名為《太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物（暫譯）》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man），她亦成為特朗普家族首位與親人決裂，並出書揭露秘辛的成員。

特朗普家族以瑪麗近20年前，在特朗普父親老弗雷德（Fred Trump Sr.）的遺囑鬧糾紛時簽下保密協議為由，試圖阻止回憶錄出版，但紐約上訴法院法官本月初批准美國出版社西蒙‧舒斯特（Simon & Schuster）出版這本新書。