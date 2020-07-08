港區國安法：傳華府考慮打擊聯繫匯率懲罰中國

香港實施《港區國安法》後，美國政府多次揚言制裁削弱香港自治的中國官員等作為懲罰措施。彭博社周三（8日）引述知情人士指，美國總統特朗普的高級顧問考慮，打擊港元與美元之間的聯繫匯率制度。

知情人士指，美國國務卿蓬佩奧的顧問討論香港問題的懲罰方案，其中可能是打擊港元與美元的聯繫匯率制度，或者限制香港銀行買入美元的能力，但目前未提升到更高級別官員的討論，意味有關建議未受到廣泛關注。消息亦稱，該建議面臨政府其他部門強烈反對，擔心只會傷害香港銀行和美國，而不是中國。

消息續指，衝擊聯繫匯率制度是目前的可能懲罰方案中處於較低位置，其他可能方案包括取消美國與香港的引渡條約，以及終止美國與香港警方的合作。自1983年以來，港幣一直與美元掛鈎，使其在一個相對嚴格的區間內波動，該區間通常以每美元兌7.8港元左右為中心。

報道又指，華府的首要任務是尋找方法懲罰總部設於香港的銀行，特別是滙豐控股（00005）。蓬佩奧早前點批評滙豐亞太區行政總裁王冬勝表態支持國安法，是要向北京「叩頭」。美國國務院及財政部拒絕回應報道。