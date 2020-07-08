新冠肺炎：確診數破300萬　德州恐變重災區

美國新冠肺炎確診個案周二（7日）突破300萬大關，平均每100人有1人染疫。多州新症刷新單日新高，其中德州及加州分別增加逾1萬人染疫，比任何一個歐洲國家爆疫高峰時多。多州醫療系統面臨崩潰，而加州的住院人數則創歷史新高。

美國至少42個州在過去兩周的確診率上升，加州住院病患錄得疫情以來最高水平的6000人，德州等7州醫療系統瀕臨崩潰，有醫護憂慮德州兩周內會變成兩個月前的紐約，成為重災區。佛州67個縣中有25縣的醫院宣告重症監護病房爆滿。美國衞生及公共服務部將在佛州、德州及路易斯安那州3大重災區設臨時檢測中心。

密歇根州州長惠特默周二呼籲發起「全國戴口罩運動」，全美至少35州、華盛頓特區及屬地波多黎各已要求民眾戴口罩。華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）預測，美國11月1日將有20.8萬人疫歿，如95%人在公共場合戴口罩可挽救4.5萬人生命。衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇警告，美國人不應對死亡率下降感安慰；總統特朗普斥責福奇危言聳聽。

另外，華府周二宣布與美國生物科技公司Novavax簽訂16億美元（約124億港元）的新冠肺炎疫苗合約，目標明年2月交付1億劑。