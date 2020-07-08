美籍婦微波加熱泡英式奶茶　英軍拍片教正宗沖法

有道是茶如人生，沖泡及品茶過程亦反映人生態度。英國一名美籍媽媽早前分享沖泡英式英式奶茶的方法，卻因用微波爐把水加熱等錯誤步驟引發當地網民「眾怒」，其後變成英美的「奶茶大戰」。英國海陸空三軍早前發片示範沖正宗奶茶，美國國防部周一（6日）亦發文，闡明「美軍通常不喝茶」，並反教英方沖咖啡。

美國國防部網站周一刊出《英軍教美軍沖茶，但他們（美軍）喜歡咖啡》的文章，事緣英國駐美大使皮爾斯（Karen Pierce）上月下旬拍片回應「奶茶大戰」，更出動海陸空三軍的軍事顧問，示範如何沖泡一杯正統的英式奶茶。片中可見皮爾斯笑言「英美關係是用茶來定義」，之後就有三軍不用微波爐把水加熱的沖茶教學。

身在野外的陸軍顧問表示，沖茶只需正常生火煮水，用上茶包、糖、奶粉或鮮奶。海軍顧問則在廚房熟練地將茶包放入杯，再加糖及熱水，最後拿起茶包及加牛奶。身在飛機上的空軍顧問就指高空沖茶有點複雜，因為煮滾水的溫度不一，他指克服難題後一樣可享受喝茶。

美國國防部則發文，感謝英方出動三軍傳授沏茶智慧，以及說明用微波爐加熱是一種失禮行為，但強調這不必要，因為「美國軍人通常不喝茶」，飲咖啡才是美軍傳統。文章轉而向英方傳授沖咖啡大法，並詳細介紹美軍飲咖啡歷史。