港區國安法：蓬佩奧讚科企拒港府索用戶數據　稱美致力保障國民資料

《港區國安法》上周實施之後，美國Facebook、Twitter、Google等多個科網巨企，暫時拒絕香港政府索取用戶數據的請求。美國國務卿蓬佩奧周三（8日）讚揚這些公司的做法，指其他公司也應該效法。

另外，蓬佩奧回應他在周一（6日）接受霍士新聞訪問時，透露美國正考慮禁用中國影音分享軟體抖音的海外版TikTok一事，他說美國政府不斷評估該如何保護人民隱私權與個人資料，這不是針對任何特定的公司，而是着眼於美國的國家安全。蓬佩奧稱，他當時是在美方評估中共威脅的背景下作出相關發言，而美國過去也曾在這背景下，談論過中國的中興通訊與華為兩家公司；他續指，美國正致力於確保國民的手機、電腦或醫療紀錄等個人資料，無法輕易被中國取得。

蓬佩奧又表示，如同美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷（Christopher Wray）周二（7日）所說，華為是知識產權的「連環竊盜犯」，他很高興看到英國正對華為帶來的風險，展開激烈辯論。他又重申，美國的盟友及國際社會必須合作，建構不受中國政府影響的全球電訊基建，他說：「此項延續未來過百年的通訊基建，必須基於西方理念。」