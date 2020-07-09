新冠肺炎：紐約市計劃9月復課　採取網上和現場上課混合模式

美國的新冠肺炎疫情在不少州份雖然出現反彈，但曾經是重災區的紐約市疫情逐漸好轉，市長白思豪周三（8日）亦公布新學年復課計畫，將採取網上和現場上課的混合模式。不過白思豪亦表明，將會繼續根據疫情數據，才決定9月是否開學。

白思豪表示，9月是否復課事關紐約市110萬學生的教育，而此前教育局的調查顯示，有75%的家長希望9月復課，他表示：「儘管情況未來兩個月有可能發生變化，但現在我們需要做好準備。」不過他也表示，復課的前提是疫情不反彈。

白思豪說，為確保到校學生保持社交距離，紐約市公立學校在新學年將採取網上及現場上課的混合教學的模式；教育總監卡蘭扎指，學校需要採用小班教學以保持社交距離，班級人數會限制在9到12人，希望到校上課的學生將被分為兩到三組，每周確保到校兩到三天，視乎學校的大小；若果家長不放心，也可以選擇讓學生完全網上上課。

教育局則要求所有到校的學生和教職員工都要全程戴上口罩，學校每晚會進行深度清潔；對於空間不足的學校，也可使用餐廳、禮堂、體育館等場所上課。

白思豪表示，混合教學模式是權宜之計，如果將來出現新冠疫苗或特效療法，學生就可以全員復課。