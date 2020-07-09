回教女光顧星巴克名字被寫成「ISIS」感受辱　店方稱聽錯誤寫

美國明尼蘇達州一家星巴克（Starbucks）分店的職員，日前在咖啡杯上把一名回教徒女顧客的名字錯寫成「ISIS」，疑似是回教極端組織「伊斯蘭國」的其中一個縮寫，女客感到受辱，店方則稱是店員無心之失。

19歲的女回教徒艾莎（Aishah）上周三來到連鎖百貨公司Target內一間星巴克買咖啡，當她取過飲品杯時，發現上面寫着的竟是「ISIS」，而不是自己的名字「Aishah」。她頓時覺得受到歧視，稱覺得自己被貶低和羞辱，她於是向店員表達不滿，然而店員卻稱是自己沒有聽清楚，所以才不小心寫錯，認為艾莎反應過度，還不停說：「有甚麼問題？我們常不小心寫錯啊。」店經理也出面向解釋，稱這種事很常見，請艾莎不要放在心上，並送了她一杯免費咖啡及25美元的禮品卡。

然而艾莎仍無法接受，表示自己慢慢重複了很多次自己的名字，所以店員沒有可能會聽錯。當地回教組織「美國伊斯蘭關係委員會 」為艾莎出面，本周一（6日）向明尼蘇達州的人權部門提出歧視訴訟，並要求店方解僱涉事店員。

Target百貨則聲稱，今次事件並不是蓄意行為而是一場誤會，將會培訓員工以避免類似的事再次發生。