華府指貿協仍在實施　王毅稱中美面臨建交以來最大挑戰

美國白宮首席經濟顧問庫德洛周三（8日），雖然美國與中國之間就香港局勢及國安問題而起分歧，但美方仍在大力參與中美首階段貿易協議。另一方面，中國國務委員兼外長王毅周四（9日）則批評，美國部分人出於意識形態偏見，將中國渲染成對手甚至敵人，形容「中美關係正面臨建交以來最嚴重的挑戰」。

庫德洛周三接受霍士新聞節目訪問，稱︰「香港有很多問題正在發生，還有巨大的國家安全問題，我們會確保他們（中國）為此負責任。但這裏仍有一個我們正在合作的領域，我們仍在大力參與中美首階段貿易協議。」他又強調，即使中美關係出現難關，雙方的貿易談判仍在繼續。

庫德洛又指，《美墨加協定》（USMCA）比起中美貿協，是「兩倍的重要，甚至比兩倍更多」；形容USMCA正是美國在新冠肺炎疫情後所需要的強效藥。他強調，USMCA涵蓋了知識產權保護，認為此舉可促進北美的創業與創新，取得世界的龍頭地位。

王毅周四在中美智庫媒體視像論壇致詞，直稱︰「美方一些人出於意識形態偏見，正不遺餘力地把中國渲染成對手甚至敵人，想方設法遏制中國的發展，不擇手段阻礙中美之間的聯繫。」他呼籲美方構建更客觀冷靜的對華認知，制定更理性務實的對華政策。