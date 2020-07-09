奧夫拉多爾首度外訪　大讚特朗普尊重墨西哥

墨西哥總統奧夫拉多爾首度外訪前往美國，周三（8日）在白宮與美國總統特朗普會晤，給對方「戴高帽」大讚他尊重墨西哥。二人舉行聯合記者會，並為本月1日生效的《美墨加協定》（USMCA）簽署聯合聲明。

今次是奧夫拉多爾前年12月就任總統以來首次出訪外國。奧夫拉多爾表示，他最欣賞的是特朗普從沒試圖向墨西哥施加任何會損害該國主權的東西，從沒試圖把墨西哥看作是殖民地，稱讚特朗普和美國人民對墨西哥非常友善和尊重。他早前曾稱，此行主要目的是《美墨加協定》，同時要感到特朗普向墨西哥提供新冠肺炎疫情的相關設備。

儘管屬左翼的奧夫拉多爾與特朗普在貿易、打擊非法毒品及移民上存在分歧，但他們在發言中積極發放正面訊息，被指粉飾太平。但事實上，特朗普曾多次威脅墨西哥加徵關稅，亦曾出言侮辱墨西哥人，並要求墨方為堵截非法移民入境美國的邊境圍牆埋單。

特朗普則表示，兩國致力建立繁榮、安全、和諧的共同未來，又打趣稱要與奧夫拉多爾締造「偉大的關係」，「即使是困難重重」。由於疫情仍然肆虐，白宮表示墨西哥代表團與特朗普見面前已接受病毒檢測，特朗普迎接奧夫拉多爾時二人並沒握手，但二人亦沒有戴口罩。