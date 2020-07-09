Facebook刪大量假帳戶　與斯通及博爾索納羅有關

美國社交網Facebook（Fb）周三（8日）刪除數百個Fb及Instagram（Ig）假帳戶，涉嫌發放不實或不當訊息，當中包括與美國總統特朗普前競選顧問斯通（Roger Stone）、巴西總統博爾索納羅及其兩名兒子有關的帳戶。斯通否認控制假帳戶，巴西總統辦公室則未有回應。

Fb在美國刪除54個Fb帳戶、50個專頁及4個Ig帳戶，包括斯通本人的Fb及Ig帳戶。Fb指這些假帳戶由斯通及其同黨，包括被列為危險群體的白人至上主義團體「the Proud Boys」的一名支持者操縱，用以宣傳斯通的書籍和貼文。下周將入獄的斯通則發電郵回應，否認控制假帳戶或與上述團體有關。

Fb亦在巴西刪除共54個Fb及Ig帳戶、專頁等，涉傳播分裂政治訊息，部分冒充巴西新聞媒體，發放針對反對黨、傳媒和記者的批評等。Fb發現，這些帳戶與博爾索納羅及其兩名兒子、當地一些國會議員或其職員有關。

據悉，Fb行政總裁朱克伯格事前已知悉行動。Fb網絡安全政策總監格萊謝爾表示，今次行動是為了制止政客以虛假行為，越界影響政治及公眾辯論。其他被刪的還包括與厄瓜多爾、烏克蘭等政治活動有關的假帳戶。