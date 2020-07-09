新冠肺炎：博爾索納羅除罩公布病情　記者協會擬提告

巴西總統博爾索納羅周二（7日）在記者會公布確診新冠肺炎的消息，惟在記招尾段除下口罩。巴西記者協會周三（8日）發聲明指，將會入稟最高法院，指控博爾索納羅將記者暴露於感染病毒的風險。總統公室暫時未有回應。

聲明指，博爾索納羅在記者會上不尊重與記者的安全距離，並且除下口罩，宣布自己染疫。記者協會主席迪索薩（Paulo Jeronimo de Sousa）指，儘管博爾索納羅知道自己染病，他仍繼續這種犯罪行為、危害他人安危。國會議員弗雷索（Marcelo Freixo）亦表示，總統的行為已違反刑法第131條和第132條，已向聯邦檢察官辦公室提起訴訟。

有線電視新聞網絡（CNN）巴西台、TV Record和巴西電視台的記者當天都有出席記者會，他們目前已暫停工作，接受隔離及病毒檢測。

巴西原住民部落早前爆發疫情，國會通過一項援助原住民的法例，要求聯邦政府提供食水、消毒劑、病床等物資；惟博爾索納羅批評法例為政府帶來龐大開支，形容法例違反公眾利益及違憲，逐否決法例其中16項條款。