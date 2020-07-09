拜登將發表經濟演說　爭取團結黨內支持

美國民主黨總統候選人拜登周四（9日）將在賓夕凡尼亞州發表有關經濟的演說，消息指他計劃在當選後採取溫和的方法來振興美國經濟。他與前黨內對手桑德斯組成的特別小組亦建議，聚焦在對抗氣候變化和制度上種族歧視等重要方案，團結黨內的力量，避免着力在可能分散游離選民支持的議題。

拜登周四將在家鄉賓夕凡尼亞州斯克蘭頓附近，發表有關經濟的演說。彭博社引述知情人士指，拜登的經濟振興計劃主要包括推動購買美國產品並刺激美國就業、清潔能源及兒童和老人護理經濟。其提議將觸及左右派經常討論的領域，包括促進製造業和鼓勵創新，他將在下月民主黨全國代表大會前提出詳情。

消息指，拜登的計劃參考了民主黨內主要反對派的想法，包括前對手沃倫的經濟提議，沃倫曾提出利用聯邦採購程序，購買美國製造的清潔能源供政府使用和出口，拜登則希望以此更廣泛地刺激經濟。報道指出，拜登決定打經濟牌，但這是總統特朗普民調支持率唯一領先他的政策範疇。

拜登與桑德斯組成的特別小組周三則建議，聚焦在對抗氣候變化和制度上種族歧視、擴大醫保範圍及重建受疫情影響的經濟等方案。該小組於5月成立，旨在醫療、移民、教育、經濟等議題上，尋求打敗特朗普的良策。特朗普方面正針對拜登的年紀、認知狀況、與中國的關係、其子涉烏克蘭的醜聞等展開攻擊。

另外，拜登的副手人選備受矚目，拜登料於下月初公布其競選拍檔。除了麻省參議員沃倫、加州參議員哈里斯、前國家安全顧問蘇珊‧賴斯等熱門，52歲泰國華裔後代、伊利諾伊州女參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）亦開始受到關注。她是一名退伍軍人，當年在伊拉克戰爭中失去雙腿，是唯一一名有軍事經驗的人選。