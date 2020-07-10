金與正：會談對朝無益　美應停止敵視

北韓領袖金正恩胞妺、勞動黨第一副部長金與正周五（10日）表示，個人認為朝美今年內不會舉行峰會，直言若美方不改變敵視的立場，對朝方而言對話是無益；又警告華府言行謹慎，否則大選前收到遲來的「聖誕禮物」。

金與正列出3個北韓不接受對話的理由，分別是這只是美國的需要、有機會破壞金正恩與美國總統特朗普的特殊關係、朝方沒有必要迎合前白宮國家安全顧問博爾頓的「預言」。她強調並非不願意實現無核化，只是時機未到：「這需要另一方的很多變化，即同時採取與我們行動相應、不可逆轉的重大措施。」

金與正認為朝美對話的主題，應由過往「無核化措施對解除制裁」變為「撤銷敵視對重啟朝美磋商」，並敦促美國不要再以解除部分制裁，換取北韓永久摧毀寧邊核設施，反而應想辦法令朝方核武不構成威脅，形容這更易及更有利。

北韓向美國提出的無核化談判期限去年底屆滿，當時警告會根據華府的取態送上「聖誕禮物」。金與正重提此事時，指美方或擔心今年11月總統選舉前夕收禮，但稱無意施加威脅：「只要不招惹我們，一切都會順利過去。」她又轉達金正恩希望特朗普事願有成的祝願，並稱想收到美國獨立日紀念活動的光碟。

另外，由南韓轉抵日本的美國副國務卿兼對朝特別代表比甘，周五與日本外相茂木敏充討論北韓核導計劃、中國加強軍力等議題，雙方同意加強美日同盟。

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