家中服刑期間違規外出用膳　科恩重返監獄

美國總統特朗普前私人律師科恩，早前因違反競選財務法及向國會作假證供，被判囚3年。但他其後因新冠肺炎疫情影響，獲准在家中服刑。然而，科恩上周四（2日）被美媒拍得在紐約與妻子及友人外出用膳。聯邦監獄管理局（BOP）調查後證實事件，科恩周四（9日）遭拘留，需重返監獄服刑。

美媒《紐約郵報》上周拍到，科恩與親友在曼哈頓一間法國餐廳用膳。聯邦監獄管理局發言人表示，由於科恩違反家居禁制令的條款，因此需要回到聯邦監獄管理局的設施服刑。當局發出備忘錄，授權布魯克林的拘留所將他「即時轉移，等候進一步決定」。

《紐約郵報》周四再引述消息報道，科恩被發現違反家居服刑規定時，法警曾要求他簽署收緊限制的文件，包括需戴腳環、不得聯絡傳媒及出書，但遭科恩拒絕。法警遂帶同手銬到場拘留科恩，其時科恩一度稱︰「你要我簽的我都會簽，只要我不用回到監獄。」但他最後仍被法警帶走。

科恩與其辯護律師萊文（Jeffrey Levine）周四早上進入曼哈頓聯邦法院大樓，他當時向媒體表示入內簽署文件，之後或要佩戴腳環。科恩原定於2021年11月刑滿，因監獄人口密集增加染病風險，所以在5月21日改於家中服刑。