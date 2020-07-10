新冠肺炎：新症第6日創新高　白宮記者確診

美國周四（9日）新增59782人感染新冠肺炎，是10日以來第6次打破單日新症紀錄，當中以德州最嚴重；全國累計逾311萬人染病，13.3萬人死亡。美國過去2周有41個州份的疫情反彈，但總統特朗普堅持要求學校於今秋復課，更批評疾病控制及預防中心（CDC）的指引不切實際，CDC周四稱不會修改指引。同日，一名曾出席白宮記者會的記者確診。

南部及西部州份確診持續上升，至少6個州周四打破當地的單日新症紀錄，包括阿拉巴馬州、愛達荷州、密蘇里州、蒙大那州、俄勒岡州、德州。德州情況尤其嚴重，新增1.09萬人染疫。另一重災區佛州亦再添逾9000人染疫，120人死亡，是最多人病歿的一日，州內超過40間醫院的加護病房本周飽和。領導華府抗疫的福奇直指佛州等地太快復市。

值得留意的是，德州及佛州教育部門日前應總統特朗普要求，宣布中小學於8月復課，佛州更要求學校每周要安排至少5日在校課程。特朗普提倡學校復課，CDC日前發布復課指引，包括要求師生戴口罩、保持社交距離、關閉學校飯堂等，建議校方謹慎開學。

特朗普周三（8日）在Twitter發文批評指引不切實際，要求CDC修改。CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）翌日表明指引不是為了讓學校繼續停課，而是希望安全及切實地協助學校復課。他說CDC不會修改指引，將向學校及師生發放補充參考文件。

白宮記者協會周四表示，一名記者確診新冠肺炎，他於周一（6日）及周三出席過白宮記者會，有戴口罩，協會正聯絡他的密切接觸者。

此外，疫情衝擊美國經濟，財長姆紐欽周四表示支持向美國民眾派發第二輪現金援助，希望國會本月底前批准。