涉利益衝突　加媒揭杜魯多家人收慈善組織28萬加元

加拿大總理杜魯多被指與獲9億加元政府項目的慈善機構We Charity有利益衝突，加媒周四（9日）披露，杜魯多的母親瑪格麗特和妻子格雷瓜爾在4年間收受逾28萬加元（約159萬港元）款項，在野保守黨國會議員要求國會召開緊急會議商討。

加拿大廣播公司（CBC）披露，We Charity向瑪格麗特與格雷瓜爾提供合共28.2萬加元的演講費。We Charity發聲明指，杜魯多及格雷瓜爾自願為組織演講，沒有收取報酬。格雷瓜爾只有在2012年收過1360加元（約7734港元）演講費，杜魯多當時未當總理。

總理辦公室則指，杜魯多的親戚根據自己的意願與各種組織接觸並支持它們，呼籲國民關注政府支助學生的援助項目，而不是其行政問題。保守黨眾議員溥禮瑞（Pierre Poilievre）在Twitter批評杜魯多出手干預，把項目交給支令過其家人數十萬加元的慈善組織，並指這不發生在委內瑞拉、津巴布韋，而是加拿大。

杜魯多家族和We Charity關係良好，政府讓We Charity負責管理學生服務補助金計劃，外界質疑有利益衝突。政府其後宣布取消合約，聯邦道德專員仍宣布調查杜魯多家族和We Charity是否涉利益衝突，是杜魯多上任以來第3次因利益衝突受查。