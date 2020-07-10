涉用美經費助華研究　千人計劃華裔教授被控

美國司法部周四（9日）公布，俄亥俄州立大學一名參加了中國政府招攬科學人才的「千人計劃」的華裔教授，被控非法利用美國的研究資金幫助中國從事科研，涉款410萬美元（約3177萬港元）。涉案教授於當日出庭受審，法官拒絕讓他保釋。

57歲的俄亥俄州立大學風濕病學教授和研究學者鄭宋國（Song Guo Zheng），被指於2013年開始參加「千人計劃」。他涉嫌隱瞞與中國一間大學的合作關係，以及從中國政府獲得的研究經費，利用從美國國家衞生研究院（NIH）獲得的410萬美元經費，為中國進行風濕病和免疫學領域的研究，卻沒向美方的僱主和NIH報告自己存在的利益衝突和他對外國的承諾。

東窗事發後，鄭宋國今年5月22日乘包機前往阿拉斯加州安克雷奇市，準備乘搭另一架包機前往中國前被捕。他當時隨身帶有三件大行李，另有多部手提電腦、手機、USB儲存器等。他翌日被控一項涉及聯邦研究經費的欺詐罪和一項虛假陳述罪，前者最高可判囚10年，後者最高可判囚5年。他周四在俄亥俄州的聯邦法院過堂，法官認為他可能潛逃，拒絕他保釋外出的要求，還押候審。