美國制裁4名新疆高官　華外交部︰採取對等措施反制

趙立堅表明，會對涉疆問題上表現惡劣的美國機構和個人採取反制措施。

美國財政部轄下海外資產控制辦公室（OFAC）周四（9日）宣布，制裁4名中國新疆官員。對此，中國外交部發言人趙立堅周五（10日）在例行記者會上表示堅決反對和強烈譴責，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，表明會對涉疆問題上表現惡劣的美國機構和個人採取對等措施。

趙立堅指出，美方上述行動嚴重干涉中國內政，違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係；針對美方錯誤行徑，中方決定對在涉疆問題上表現惡劣的美國相關機構和個人，採取對等措施。他重申，新疆是中國的內政，美方沒有權利及資格橫加干涉。

趙立堅強調，中國政府捍衞國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中方利益的言行，重申美方如執意妄為，中方必將予以堅決回擊。

被美方制裁的新疆官員，包括中共中央政治局委員兼自治區黨委書記陳全國、自治區人大常委會副書記兼副主任朱海侖、自治區政府副主席、公安廳廳長兼黨委書記王明山、公安廳前黨委書記霍留軍，新疆公安廳也在制裁名單之列。