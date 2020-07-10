拜登承諾擲7千億美元振興國內經濟　與歐洲抗衡中國

美國民主黨總統參選人拜登周四（9日）公布名為「重建更好」的經濟計劃，承諾在本地生產及工業研究投資7000億美元（約5.46萬億港元），能在新冠肺炎失業潮下提供500萬個職位。拜登顧問另指，如果拜登當選，將會重新審視現任總統特朗普計劃由德國撤軍的決定，並尋求應對中國威脅。

拜登在賓夕凡尼亞州演說時，強調自己會重點關注工人階級和中產人士，而非富裕的投資者階層。他稱︰「他們（富人）不需要我，但工人家庭需要。」特朗普競選陣營發言人則發聲明反擊，斥拜登「攻擊我們的工作、家庭、美國生活方式，會令一切進展倒退回經濟災難中」。

另外，拜登對外政策高級顧問布林肯（Antony Blinken）受訪時指，特朗普決定撤兵前無與德國溝通；如果拜登當選，將會由此入手，「評估特朗普做出的所有決定」。前朝國家安全官員、拜登競選團隊顧問史密斯（Julianne Smith）則指，若重新強化歐美聯盟，或能加強應對中國的影響力。

史密斯指，中國持有歐洲多處港口的股份和控制權，有機會構成歐洲安全漏洞。她表示，拜登團隊有意與歐洲盟友對話，討論跨大西洋地區因中國而面對的安全挑戰，並希望歐洲加強注意中國投資歐洲關鍵基建的風險。