美允售105架F35　助日本實現航母夢

中美角力持續之際，美國周四（9日）批准日本採購105架F35隱形戰機的計劃，總值230億美元（約1794億港元）。日本有望成為這款戰機的最大外國用戶，部分戰機能短距離起飛及垂直降落，將由改裝為航空母艦的自衞隊直升機護衞艦搭載。

美國國防安全合作局批准向日本出售63架屬於傳統起降型的F35A，以及42架具備短距離起飛及垂直降落能力的F35B。當這宗交易獲美國國會同意後，日本政府將與戰機生產商洛歇馬丁談判，意味軍售金額隨時有變；日本早前已採購42架F35A。

今次出售的裝備也包括110個F135引擎、相關電子作戰及通訊系統、自動後勤資訊系統、訓練設備、備用及維修零件。若日本最終落實這宗交易，將成為僅次於美國的F35第2大用戶，同時是繼美國、英國及意大利後，第4個採用B型戰機的國家。

美方表示，協助日本發展及維持強大、有效的自衞能力，對美國國家利益而言極為重要，並強調這宗軍售不會改變區內的軍事平衡；又形容日本是重要盟友，改善該國的安全有利亞太地區政治穩定及經濟發展，並支援華府的外交政策及國家安全。

日本自衞隊配備F35B後，將由正接受「航母化」的直升機護衞艦出雲號搭載，令日本自第2次世界大戰結束後，首次具備海基空中打擊能力。根據日本政府去年通過的預算案，其中31億日圓（約2.25億港元）用於改裝出雲號為航母的工程。