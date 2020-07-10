紅酒精靈送禮全美開花　疫情中行善送歡笑

疫情下居家生活苦悶，小酌一杯或是不錯選擇。美國多地有民眾自發扮成「紅酒仙女」行善，突襲民居為眾人送上紅酒。饞酒民眾可透過Facebook群組向紅酒仙女「許願」，成功的話就會有「精靈」敲響門鐘，在門前台階留下紅酒禮物籃。善舉在疫情期間傳播不少歡樂，獲網民盛讚。

外媒周四（9日）報道，紅酒仙女不限年齡及性別。這些紅酒精靈會穿上翅膀、紗裙，帶上魔杖，以一身古靈精怪的裝束踮起腳尖按響選定民居的門鈴，再將裝有紅酒、酒杯等的禮物籃放在門階上，隨即就會登上私家車逃走。戶主應門只能看到禮物籃及一張暖心的問候卡，很多人都馬上心領神會是這是紅酒精靈的傑作。

Facebook等社交媒體在疫情期間，逾數百個「紅酒仙女」（Wine Fairy）群組如雨後春筍湧現，其中一個可說是規模最大的群組「旅行葡萄酒的姐妹情誼」（Sisterhood of the Traveling Wine），雖然4月23日才創立，但現有成員已逾5萬人，尚有3000人排隊加入。

創立人林德爾（Cara Rindell）來自北卡羅萊納州，她表示為他人帶來幸福就是群組成立目的，對陌生人的善意隨機舉動其實亦有助聯絡彼此感情。對善舉已擴展至10個州，林德爾感意外，並希望最終能推廣至全國50個州。她強調，善舉不會因疫情結束而停止，未來會擴展其他禮物類別至大人小童，比如不含酒精的兒童版禮物。