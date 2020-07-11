倒垃圾青年重拾書本　發奮圖強終獲哈佛取錄

美國馬里蘭州一名命途多舛的青年，為了家計高中畢業後當垃圾收集員，結果在同事鼓勵下重拾書本，一邊倒垃圾交學費，一邊於大學上課，最終獲哈佛大學法學院取錄。

現年24歲的史坦頓（Rehan Staton）的母親於他8歲時拋棄家庭，獨自返回祖國斯里蘭卡；父親身兼母職，家境貧困。史坦頓憶述年幼時，家中缺乏糧食，而且經常被斷電。

史坦頓志願成為職業拳擊手，在高中接受訓練，學業成績亦有改善。惟天意弄人，他肩膊受傷，因此要放棄理想。高中畢業後，史坦頓擔任垃圾收集員，同事鼓勵他再報考大學。他指那是他一生中首次獲人真心鼓勵。

垃圾收集公司老闆的兒子貝斯（Brent Bates）介紹他跟一名包伊州立大學（Bowie State University）教授見面。最終，史坦頓獲該校取錄，並獲得4.0GPA（成績平均積點）的優異成績。

史坦頓其後轉往馬里蘭大學，於前年畢業，並在一間政治顧問公司任職分析員；他同時應付法學院考試。今年他同時獲哈佛大學、哥倫比亞大學、賓夕凡尼亞大學、南加州大學等著名學府法學院取錄。他最終選擇了哈佛大學，表示會專攻運動法律。