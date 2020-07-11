美眾議員批華瞞疫　警告承認台灣獨立合法性

中美關係持續緊張，美國眾議院外交關係委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul），近日受訪時再批評大陸隱瞞新冠肺炎疫情及打壓台灣。他揚言，對大陸「最嚴厲的懲罰措施就是承認台灣作為一個獨立國家的合法性」。

麥考爾談到大陸在新冠肺炎防疫過程的責任時表示，去年12月當武漢第一批醫生談論出現類似沙士的新型病毒時，大陸不但未向世衞組織通報，還拘捕醫生和銷毀實驗室樣本。他又將矛頭直指世衞總幹事譚德塞，指他配合大陸掩蓋事實和撒謊，應該辭職。對於華府宣布退出世衞組織，麥考爾認為美國需要加入世衞組織，但該組織正在「試用期」，必須進行改革。

談及台海問題，麥考爾表示同意美國對台灣出售F16戰機，以協助台灣自衞。他指大陸的長遠計劃是奪回台灣，但美國不會允許這種事情發生。他又稱，「承認台灣作為一個獨立國家的合法性」，將是非常重大的外交政策決定。

訪問中麥考爾提到《港區國安法》的實施，是剝奪香港人的自由和民主。他指香港現在幾乎是個警察國家，北京當局打着國安法的帽子，實際上是要接管香港，違反「一國兩制」的條約。因此美國共和黨和民主黨在國會通過《香港自治法》，作為對北京當局釋放的強烈信號。