斯通涉通俄案判囚40個月　特朗普赦免刑期

美國總統特朗普的政治顧問兼前競選顧問斯通（Roger Stone），因通俄案7項罪名成立，今年2月被判入獄40個月。特朗普周五（10日）宣布赦免斯通的刑罰，指對方是通俄騙局的受害人。

斯通原定下周二（14日）到監獄服刑，他向美聯社透露特朗普周五致電他，告知會赦免其刑責。白宮後來發聲明宣布消息，形容斯通是俄羅斯騙局受害者之一，批評左翼及其傳媒盟友圖以此打擊特朗普。白宮續指，針對斯通的指控是沮喪和怨恨之產物，當調查人員找不到特朗普通俄的證據時，試圖製造的犯罪假象，並稱斯通深受打擊。

特朗普今次動用總統權力赦免斯通的刑罰，性質與特赦不一，後者會連同犯人的罪名一同赦免，但前者不會，所以斯通仍背負多項罪名。負責通俄調查的眾議院情報委員會主席、民主黨籍的希夫抨擊今次是特朗普最令人反感的行動之一，顯示美國有兩套司法制定，一套是為特朗普的罪犯朋友而設，另一套是其他美國人。他指摘司法部長巴爾等人讓特朗普嚴重威脅法治。

67歲的斯通涉就通俄案向眾議院作假證、騷擾證人及阻礙國會調查等，去年11月被判7項罪名成立。聯邦檢察官最初向法院求刑7至9年，但特朗普連番在Twitter炮轟量刑時間太長，司法部長巴爾其後推翻檢察官意見，建議較低的刑期，掀起特朗普干預司法的爭議。