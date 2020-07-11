新冠肺炎：全國增7萬例創新高　德州或再封城

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，周五（10日）再新增逾7萬人染疫，連續第3日創單日新高；全國累計329萬人確診，13.6萬人死亡。重災區之一的德州，州長艾博特揚言若民眾不遵守戴口罩等防疫措施，當地或需再次封城。

美國7個州份周五的單日新症創新高，包括阿拉斯加、喬治亞州、路易斯安那州、蒙大那州、俄亥俄州、猶他州、威斯康辛。至於德州及佛州兩大新疫央，前者再添9765人確診，累計24.8萬人染疫，僅次於第一波疫情最嚴重的紐約州及加州。佛州剛新增11433宗病例。

共和黨籍的艾博特受訪時預期德州疫情會惡化，或被迫採取比指示州民戴口罩更強硬的措施防疫。他表明，若現行防疫工作失敗，下一步就會封城。德州多地的醫院已飽和，華府調動聯邦醫療援助隊到聖安東尼奧、休斯頓、達拉斯等地支援。

喬治亞州亦增加逾4000人確診，是當地最大單日增幅，大部分個案集中在亞特蘭大都會區。亞特蘭大市長博頓斯宣布，市政府準備好收緊防疫，重回第一階段復市指引，未知何時開始。

另外，美國財政部早前推出薪酬保障計劃，向有需要企業提供超低息貸款，保住打工仔飯碗。美媒指，有大企業濫用計劃，多間在加州有基地、資金來自中國的初創電動車公司，成功申請撥款，金額介乎500萬美元（約3875萬港元）至1000萬美元（約7751萬港元）不等。