特朗普認曾秘密網攻俄羅斯　阻止干預中期選舉

俄羅斯互聯網研究機構（IRA）被美國指摘是網軍工廠，協助干預美國2016年大選和2018年中期選舉。美國總統特朗普近日受訪時首度證實，美方曾對該機構展開秘密網攻，以阻止對方干預中期選舉。

美媒《華盛頓郵報》去年曾報道該次秘密網攻，據報美國網絡司令部有份參與，於2018年中期選舉當晚擾亂IRA位於聖彼得堡的大樓互聯網連線，令他們沒法在美國選民投票期間在網上散播虛假訊息。但特朗普政府此前一直沒有公開承認該次網攻。

特朗普近日接受曾任前總統小布殊演講撰稿人的《華郵》專欄作家蒂森（Marc Thiessen）訪問，被問及是否曾對俄羅斯發動網攻，他回答說「沒錯」。他表示，前總統奧巴馬在2016年大選前已知俄方在作怪，卻甚麼都沒說，因為他看了假民調後以為民主黨參選人希拉妮會勝出，但結果「我們有沉默的大多數，說『不、我們喜歡特朗普』。」

特朗普強調，他與前任總統不同，他會因應美方獲悉俄羅斯干預選舉的情報，發動網攻出手阻止。事實上，奧巴馬並非如特朗普所說完全無作為，他曾於2016年底宣布制裁俄羅斯，並驅逐多名俄羅斯外交官，以報復俄羅斯干預美國大選。