拉丁美洲掃毒3個月　檢122公噸可卡因

美國政府今年4月1日起加強在拉丁美洲的掃毒行動，國防部周五（10日）公布行動成果，宣布至今合共檢獲逾122公噸可卡因及1.8萬磅大麻，令販毒集團損失近20億美元（約156億港元）。總統特朗普指約1000名毒販被捕，司法部起訴其中60人。

這場掃毒行動針對加勒比海及東太平洋的海上販毒路線，阻截拉丁美洲的毒品運往美國，美國空軍、海軍、海岸防衞隊、相關執法部門，以及另外22個區內國家參與。特朗普周五在國防部長埃斯珀陪同下，前往南方司令部在佛羅里達州邁阿密的總部聽取匯報。埃斯珀形容行動「非常成功」，打擊墨西哥販毒集團及委內瑞拉總統馬杜羅的收入。

埃斯珀稱，參與掃毒的偵察機及艦艇數量分別增加75%及65%，現有12艘海軍及海岸防衞隊艦艇在加勒比海及東太平洋巡邏，15架軍方及執法部門飛機在區內執行情報、監視、偵察任務。他說：「跨國犯罪組織透過走私海洛英、可卡因、芬太尼、冰毒到美國，摧毀太多美國人的生活，社區出現藥物過量及藥物成癮的問題。」

特朗普發言時提到，海岸防衞隊今年5月截獲3艘合共載有數千磅毒品的運毒潛艇。他又向毒販下戰書，警告：「我們直接打擊邪惡的販毒集團，向他們展示我們毫不留情。你們將不能威脅我們的國民，將不能毒害我們的子女，也將無法潛入境內。我們將找到及阻止你們，如果你們幸運的話，我們將把所有拘捕的毒販送入監獄。」