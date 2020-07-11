50碼挑戰成風潮　熱心少年義助老人割草

網絡挑戰熱潮層出不窮，吸引大量好勝的青少年樂此不疲參與。美國亞拉巴馬州一名善長靈機一觸，發起了「50碼挑戰」，要求挑戰者為長者或行動不便的鄰里割草修整庭園，完成累計50碼的工作後，可獲頒證書和全新割草機。挑戰成功吸引大批熱心少年參與，有人更儼然成為了鄰里的專用小義工，樂也融融。

來自亞拉巴馬州的史密斯（Rodney Smith）憶述，自己於2015年偶然遇見一名正在割草的老翁，史密斯見老人舉步維艱，遂主動停車出手代勞。他事後感觸良多，決定發起「50碼挑戰」，希望各地行有餘力的年青人，可以對社區的長者、殘疾人士、老兵等有需要鄰居，主動伸出援手。

冒着蚊叮蟲咬、在炎炎夏日的猛烈陽光下割草，絕對是孩子們避之則吉的厭惡性家務。然而，美國各地已至少有50多名青少年發揮助人為樂的精神，參與了「50碼挑戰」。其中，密歇根州底特律的16歲森姆和13歲弟弟亨特，自4月起已為社區內的51個庭園提供了免費割草服務，熱心令人欽佩。

雖然無償工作，但森姆和亨特均不認為付出的勞力是沒有回報。森姆稱︰「這很窩心。我們得到了認識友善人們的機會，並與那麼些無法出門的人連結了起來。」亨特亦附和稱︰「他們感激我們的工作，我會和那些人成為一輩子的朋友。」史密斯為了答謝兩人，更千里迢迢驅車到底特律，送上全新割草機和紀念Tee。