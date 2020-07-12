港區國安法︰參議員促政府向港人提供移民「救生索」

中國內地推行《港區國安法》惹來西方國家反彈，英國、澳洲等地均宣布向港人提供申請移居的途徑。加拿大參議員格林（Stephen Greene）上周四（9日）去信加拿大外長商鵬飛，直批北京加強對香港的控制是挑戰規則秩序和法治，要求加拿大應與港人並肩，為他們提供移居加國的「救生索」。

格林上周四向商鵬飛和移民、難民及公民部部長門多西奧（Marco Mendocino）發信，批評北京推行《港區國安法》，意在「將香港完全吸收，破壞當地的自治」。他指，加拿大作為民主國家，有需要為港人提供「救生索」，以作支持。他提及，英國已為持英國國民（海外）護照（BNO）的港人提供後路，認為西方可做更多。

格林又指，加拿大作為英聯邦成員，與香港有共同歷史和價值，不少港人在1997年回歸時移民加拿大。他指，港人與加拿大人一樣相信民主、言論自由和法治，其企業家精神和毅力將有助加拿大在新冠肺炎疫情後重振經濟。格林在信末促請商鵬飛和門多西奧與政府官員合作，為港人提供救生索。