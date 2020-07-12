新冠肺炎：增7.1萬確診創新高　德州漢赴病毒派對染疫亡

美國的新冠肺炎疫情反彈，國內9個州份上周六（11日）公布的單日新症均創新高；全國確診數更破紀錄激增7.1萬宗。惟佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界當日仍如期公布，引起爭議。另據報，德州一名男子因認為疫情是騙局而參與「新冠病毒派對」，結果染疫死亡，追悔莫及。

早前有報道指，美國有年輕人邀請確診者出席，舉辦新冠病毒派對，以鬥快染疫取樂。然而，德州聖安東尼奧有醫院公布，一名30歲男子疑在有派對染疫，其後死亡。醫務主任阿普爾比（Jane Appleby）指，該名患者生前向護士表示後悔，認為自己輕視疫情是犯下錯誤。阿普爾比指，確診率在數周內，從5%上升至22%；又言相信會看到更多年齡介乎20至30歲的確診者。

然而疫情在多個州份蔓延，亦無阻止迪士尼世界重開。其中「魔幻王國」（Magic Kingdom）及「動物王國」（Animal Kingdom）園區已經重開，而「未來世界」（Epcot）及「荷里活影城」園區則在周三（15日）開放。目前奧蘭多迪士尼世界只開放予預約人士進場，而樂園已暫停煙花表演及巡遊表演避免遊客過度聚集。

美國疫情仍然嚴峻，佛州及德州疫情確診依然破萬。德州州長格雷格·阿伯特（Greg Abott）上周五（10日）表示，如果當局無法以口罩令和社交疏離指引遏止疫情，或會再次下達封城令。