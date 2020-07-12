洛杉磯古蹟聖蓋博教堂大火　屋頂嚴重焚毀

美國加州洛杉磯著名古蹟、擁有249年歷史的天主教聖蓋博教堂，上周六（11日）凌晨發生四級大火，燒毀教堂內部及屋頂，祭壇未受波及。逾50名消防員到場滅火，大火終在同日早上救熄。教堂正進行翻新工程慶祝即將建成250周年，內部牆身上周才完工，打算本周重開。

大火於當日凌晨4時發生，消防隊長內格雷特（Antonio Negrete）表示，火勢迅速蔓延，內部損毀嚴重，屋頂燒至透天，鐘樓及博物館無受損。首批消防員抵達時看到教堂屋頂有濃煙冒出，原本打算入內，但部分木屋頂及結構燒至墮下，消防員撤退並動用雲梯向15米高的屋頂灑水滅火。火勢最終在早上6時48分救熄。

當局正調查起火原因，內格雷特特別提到，創建該教堂的18世紀西班牙傳教士塞拉（Junipero Serra）之雕像近日受破壞，會列此事為調查因素之一。塞拉於1771年、西班牙殖民時期於加州建立該教堂，而印第安原住民視塞拉為壓迫他們的象徵人物。近日美國掀起反種族主義示威，許多涉蓄奴或種族歧視的歷史人物之雕像成為攻擊目標。

調查人員需待內部冷卻才能入內，煙酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）、特勤隊及受過特別訓練警犬等都有到場。