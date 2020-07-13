港區國安法︰傳美國為免影響自身利益　對華制裁選項有限

中國政府推行《港區國安法》惹來外國反彈，美國早前聲言會制裁削弱香港高度自治的涉事官員。美國《華爾街日報》周日（12日）報道，由於香港是國際金融中心，美國政府研究的選項有限，以免損及美國自身、西方各國及香港公司和消費者的利益。

報道引述消息人士指，美國政府官員上周四（9日）在白宮開會，討論涉及香港的計劃，有官員表示，他們本周初會再開會，可能宣布制裁及其他措施。有官員和分析員指出，香港的全球金融中心地位正限制美國的選項，因為對香港金融系統採取大規模行動，恐令各國企業受影響。然而，若對中國官員採取具針對性的制裁，或對香港製造產品實施貿易制裁，效果輕微。

曾任美國貿易官員的亞洲社會政策研究所副所長卡特勒（Wendy Cutler）認為，要傷害犯事者之同時，不會搬起石頭砸自己的腳，十分困難。她認為有很多選項，但沒有一個完美。

報道指美國國務院官員曾討論破壞聯繫匯率以削弱香港的金融中心地位，但美國一名高官表示，已排除針對聯繫匯率的行動，且短期內不會考慮。美國官員亦認為在新冠肺炎疫情下，不宜實施重大金融制裁。

有前任和現任美國官員認為，較可能實行的選項是一系列針對範圍較窄的制裁。美國政治風險顧問公司歐亞集團分析員赫爾森（Michael Hirson）認為，美國可能制裁中國中層官員，避免衝擊香港金融穩定或聯繫匯率。