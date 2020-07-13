美大使斥華迫新疆婦女絕育　中國大使諷不自量力

中美關係緊張之際，中國及美國的駐巴西大使就新疆人權問題爆發罵戰，事緣美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）上周五（10日）在社交網轉發有關中國強迫維吾爾族婦女絕育的貼文，中國大使楊萬明周日（13日）反擊，指控查普曼以謠言及謊言攻擊中國。

查普曼在Twitter轉發，美國國務院早前指控「中共向新疆維族婦女進行大規模絕育」的貼文，並稱「沉默不是選項」。美國駐巴西大使館翌日亦在Twitter發功，引述聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗．雷指中國收買美國多間大學的科學家，秘密地將知識及創意帶回中國，並問「這會在巴西發生嗎？」

上述言論惹起中方不滿，楊萬明在Twitter反駁，說：「這個男人（查普曼）在特別任務在身，就是以謠言及謊言攻擊中國。」他促美方停止這種行為，又嘲諷對方不自量力。

另一邊廂，美國海關部門近日在國內港口扣起大批來自新疆的貨物，指控商品可能是由強迫勞工生產。美國駐華大使館的中文Twitter帳號，周日發文指：「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。每個工商企業都應清理其供應鏈，以確保它沒有從中國共產黨在新疆對維吾爾人的人權侵犯中獲利。」

貼文亦轉發國務院發言人奧塔格斯上周一（6日）的貼文及一張配圖，該圖是一塊用英文寫「MADE BY SALVE LABOR IN CHINA」的布料標籤。駐華大使館的配圖上的標籤則用簡體字寫「中國奴隸勞工製造」。有中國網民質疑大使館改圖，稱布料根本不存在。