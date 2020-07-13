新冠肺炎：傳白宮列福奇犯錯表　踢出抗疫小組

有指福奇（圖）近月已沒有向特朗普匯報疫情。（中新社圖片）

自美國爆發新冠肺炎疫情，過敏與感染疾病研究所主任、白宮抗疫小組成員福奇領導全國抗疫工作，惟傳他與總統特朗普意見相左，雙方關係不佳。多間美媒周日（12日）報道，白宮指福奇多次犯錯，將疫情升溫的矛頭指向他。另有報道指，白宮將他「踢出」抗疫小組，現時福奇已超過一個月沒有向特朗普匯報疫情。

有線電視新聞網絡（CNN）及全國廣播公司引述華府官員指，多名白宮官員列出福奇的「做錯事清單」，包括疫情初期制訂的指引。消息指，福奇早期低估疫情，在1月時指「新冠肺炎不是重大威脅」、「無徵狀感染者不會傳播病毒」，3月時甚至說「市民外出時不應該戴口罩」。

另有高級官員向CNN透露，白宮現時不信任福奇，認為他沒有為總統帶來最佳利益。衞生部助理部長吉魯瓦爾（Brett Giroir）表示，福奇做的事不是完全正確，他以狹窄的公共衞生角度出發，並非國家利益。

《華盛頓郵報》上周六（11日）引述消息稱，白宮已把福奇踢出抗疫小組，他自6月初起已沒有向特朗普匯報疫情，更稱他不會再出現在橢圓形辦公室。特朗普近日亦公開表示福奇犯錯，並不同意對方。

《華郵》續指，福奇服務政府超過50年、深得國會兩黨議員支持，特朗普現時沒有計劃解僱他。福奇的友人亦稱，雖然他感到沮喪，但無意捨棄工作，會推進研發疫苗與療法等職責。由於他多次與白宮唱反調，華府取消福奇上電視節目談疫情的申請，因此他近期轉戰社交網，在直播節目發放疫情資訊。