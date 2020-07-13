白宮幕僚長查高官手機通訊　放流料捉洩密者

美國總統特朗普多次聲稱白宮有洩密者向傳媒爆料，美媒周日（12日）報道，特朗普指示白宮幕僚長梅多斯揪出洩密官員，梅多斯於是向官員發放假消息，並留意傳媒的報道，結果發現一名聯邦公務員外洩消息，該官員已被解僱。

美媒引述前白宮官員指，梅多斯正以放流料的方法捉洩密者，至今已有一人因此被揪出。梅多斯上月曾指，一名公務員因外洩一份行政命令草稿已被炒，該命令目的是限制社交媒體的審查，他說：「這份行政命令提案突然出現在《紐約時報》。」梅多斯認為這是由一名不滿特朗普政府或該命令的官員，外洩給《紐時》的，很高興發現到洩密者。

報道另指，特朗普亦有指示梅多斯的前任馬爾瓦尼，找出向傳媒外洩消息的官員。馬爾瓦尼於是要求白宮IT部提供所有高級官員的官方手機通訊資料，他發現白宮法律顧問奇波羅恩（Pat Cipollone）有可疑通訊，曾與《紐時》及有線電視新聞網絡（CNN）的記者聯絡，於是向特朗普上報。

不過，特朗普視奇波羅恩為自己的堅定擁護者，輕描淡寫地向馬爾瓦尼指：「這人從不聯絡傳媒。」