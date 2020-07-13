港區國安法：傳Fb及Google憂華截取個資　研撤出香港

《港區國安法》生效後，多間外國互聯網公司宣布暫停處理香港政府索取用戶資料的要求。近日有消息指，Facebook（Fb）及Google考慮撤出香港。

美國之音周日（12日）報道，《港區國安法》令外界憂慮香港政府會加強控制網絡言論，並建立類似內地的網絡防火牆。數據隱私專家、加拿大全球隱私與安全設計中心執行總監卡沃基安（Ann Cavoukian）透露：「我的理解是，Fb和Google現在都在考慮離開香港……因為它們知道，它們掌握的所有用戶信息都可以被中國當局獲取。沒有人希望這樣，Fb的用戶當然不希望這樣。」

英國《金融時報》日前亦引述消息指，至少一間西方大型科技公司正考慮包括撤離香港在內的所有選項，但無指出是哪間公司。有分析認為，西方科企拒向港府交出資料只是權宜之計，它們可能在日後因保護私隱的壓力下選擇離開香港。

人權觀察組織成員王松蓮認為，外國公司考慮離開香港，擔心的不只是《港區國安法》的實施，亦是憂慮中美關係大環境惡化。她指出，美國因為中國侵犯人權或不正當競爭而制定的任何對華制裁措施，都可能導致美國公司成為報復目標。