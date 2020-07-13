17年來首次行刑　上訴法院下令如期處決死囚

美國47歲死囚丹尼爾‧李（Daniel Lewis Lee）早年涉嫌謀殺一個家庭的3名成員，於1996年被判死刑，原定周一（13日）在印第安納州行刑。死者家屬早前以疫情阻礙出行，無法見證行刑為由入稟控告司法部，要求暫緩處決，上周五（10日）獲聯邦法官批准。不過，聯邦第七巡迴上訴法院周日（11日）駁回裁決，下令如期處決，將是美國17年來首次執行聯邦死刑。

由於死者遺屬預料不到上訴法院的判決，部分人錯過了周日早上飛到印第安納州的航班，有年屆81歲的家屬則要臨急臨忙從阿肯色州駕車到印第安納州。家屬的代表律師批評，即使美國已有17年沒有執行死刑，但美國政府仍「火力全開」想盡快處決丹尼爾‧李，形容這是令人悲傷。

死者遺屬其實於早年曾入稟要求司法部赦免丹尼爾‧李的死刑，改判他終身監禁，今次則以無法前往印第安納州為由尋求押後行刑。家屬仍可上訴至最高法院，但要趕在當地周一下午4時前入稟才能暫緩死刑。

丹尼爾‧李被指是白人至上主義組織的成員，當年殺害了一名槍販、他的老婆及8歲女兒，之後棄屍沼澤。