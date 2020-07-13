新聞背後：遭制裁美官員關注新疆人權　提法案懲罰北京

美國早前宣布制裁4名新疆官員後，中國外交部周一（13日）反擊，制裁美國共和黨議員魯比奧、克魯茲及史密斯、美國國際宗教自由大使布朗巴克，以及美國國會及行政當局中國委員會（CECC）。

對華立場強硬的佛羅里達州參議員魯比奧，多次公開批評中國人權問題，他是《維吾爾人權政策法案》、《2020年維吾爾人權政策法案》重要推手，而2020年版本法案要求華府制裁有份打壓新疆維吾爾族人及其他少數民族的官員，當中包括新疆黨委書記陳全國。

魯比奧今年3月與歐洲議會參與維族人權的活動時，直指新疆拘留營情況比任何地方都嚴重。另外，他自2015年開始擔任CECC主席，CECC是關注中國人權的機構，多次舉辦聽證會討論涉華議題。

另外，共和黨德州參議員克魯茲亦指摘中國打壓記者及異見人士，他4月在國會提出「終結中國醫療審查暨隱匿法案」，制裁打壓醫療專家、新聞工作者，以及異見人士的中國官員；法案建基克魯茲在涉華議題上，成功推動將打壓維族的新疆企業列入黑名單。

眾議員史密斯（Chris Smith）亦是CECC聯席主席，於2018年與多名議員聯署提交議案，呼籲中國當局停止拘押、酷刑和逼迫放棄信仰等行為，並懲罰相關中共官員。史密斯表示，中國強制拘留百多萬維吾爾族人和穆斯林，國際社會應視之為反人類罪行。

此外，布朗巴克多年來關注中國的宗教問題，他早在2018年已敦促總特特朗普政府向打擊宗教團體的中國領導人施壓，更指第一個目標就是制裁陳全國，他亦多次斥責北京在新疆實行高壓政策。