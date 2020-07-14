新冠肺炎：加州撤銷解封　禁室內用餐

美國的新冠肺炎確診個案周一（13日）逾347萬宗，多地在復市後疫情反彈，重災區之一的加州撤銷解封，要求州內所有餐廳、酒吧、戲院等暫停室內服務，部分地區的健身室、髮型屋、美甲店等要再次停業。

州長紐瑟姆周一宣布，全州的餐廳及酒吧要暫停室內用餐，而30個疫情最嚴重、此前列入觀察名單地區的教堂、健身房等要關閉，包括洛杉磯、聖迭戈和橙縣等，影響加州80%人口。洛杉磯與聖迭哥是加州最大的兩個公立校區，兩地的各級學校在新學年只能提供網上授課。學區發聯合聲明指，83%的教職員支持決定。

紐瑟姆表示，疫情直至有疫苗或有效療法前，都不會很快就消失，促請民眾繼續戴口罩及保持社交距離，限制與家人以外人士的接觸，形容這是常識，但不是所有人都按常識行事。加州是疫情爆發後首個宣布封城的州份，紐瑟姆稱該州有能力從一開始遏制新冠病毒，而現在會再做多次。

加州至周一有逾32萬人確診，7017人死亡。當地過去一周日均新症為8211宗，比前一周的7876宗多，確診比率亦由數周前的6.1%升至7.4%。