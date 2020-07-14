《華為》測TikTok數據流向　證據不足證明傳往中國

《華郵》的測試無足夠證據顯示TikTok的用戶數據會傳到中國。

美國政府指控中國影片分享網站抖音海外版TikTok，會把用戶資料交給中國政府，對美國構成國家安全威脅。美國《華盛頓郵報》科技版專欄記者福勒（Geoffrey Fowler）周一（13日）撰文，實測TikTok手機程式的私隱及數據流向等，顯示無足夠證據證明TikTok與中國分享用戶數據，認為要警惕偽裝成私隱問題的排外情緒。

福勒與網上數據私隱機構Disconnect首席科技總監傑克遜（Patrick Jackson）合作，發現開啟TikTok程式時，對外傳出不尋常地多的資訊，頭9秒已輸出約210個網絡請求、相當於125頁文件，大部分是手機螢幕解像度、廣告商資料等手機信息，日後就算用戶無登入TikTok，已能靠上述資訊識別手機。

TikTok聲稱用戶數據只儲存在美國及新加坡，傑克遜發現TikTok會先把資料傳送到雲端，當中大部分傳到美國亞馬遜的雲端中心，有可能這些資料會再傳到其他位置，但無法證實。他亦查出程式內有連結是在中國註冊的網絡，但沒有資訊流向相關網站。由於程式用朋特定編碼技術，隱藏部分功能，傑克遜無法查出TikTok所有活動。