華春瑩批美借延長武器禁運　圖毀伊朗核協議

周四（14日）是伊朗核協議達成5周年的日子，中國外交部發言人華春瑩當日於外交部官網發文，一方面重申中方堅定支持該協議，同時指摘美方竭力推動聯合國安理會延長對伊朗武器禁運，試圖破壞協議。

文章稱，中國外長王毅上月7日致函聯合國秘書長和安理會輪值主席，全面闡述中國在伊朗核問題上的立場主張。5年前，伊朗核問題6國（中國、俄羅斯、法國、德國、英國、美國）及歐盟與伊朗在維也納達成歷史性的全面協議，其後獲聯合國安理會通過。惟美國近年奉行單邊主義，放棄自身國際義務，大肆毀約及「退群」，更於2018年5月退出伊朗核協議，並極力阻撓其他方執行，明顯違反安理會決議，引發伊核局勢持續緊張。

中方認為，維護和執行好該協議是解決伊核問題的正確途徑；伊朗減少履行協議是美國極限施壓的結果，各方應在聯合委員會框架下加強對話協商，按照分步對等思路尋求解決履約爭端的方案，恢復核協議權利和義務的平衡；各方亦應支持國際原子能機構與伊朗加強對話合作，盡快妥善解決保障監督問題。

文章呼籲國際社會共同反對美國推動安理會延長或恢復制裁伊朗，並敦促美方回歸遵守核協議和安理會決議的正確軌道；又強調中方願與協議其他各方，繼續推動伊核問題政治外交解決進程，同時堅定維護自身合法權益。