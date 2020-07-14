中方稱正履行首階段貿協　特朗普重申協議仍完好

李魁文指中國仍在履行與美國達成的首階段貿易協議。

中國國務院新聞辦公室周二（14日）舉行新聞發布會，介紹內地上半年進出口情況。海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文在會上提到，在應對突發疫情的困難面前，中國仍然在信守承諾、履行與美國達成的首階段貿易協議。美國總統特朗普周一（13日）亦重申，首階段貿易協議仍然完好。

李魁文表示，上半年中美貿易總值1.64萬億元（人民幣，下同，約1.84萬億港元），按年下降6.6%。其中，對美出口1.25萬億元（約1.4萬億港元），下降8.1%，自美進口逾3900億元（約4400億港元），下降1.5%，貿易順差約8500億元（約9500億港元），減少10.8%。

李魁文認為，中美互為重要的貿易夥伴，中美經貿合作也是互利共贏；中國上半年自美國進口降幅低於整體進口1.8個百分點，協議正在執行。他續稱，當前形勢下雙邊經貿關係健康穩定發展，對維護中美兩國經濟穩定、對推動全球經濟盡快擺脫疫情影響都有十分重要的意義，中美雙方應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實首階段貿易協議。

特朗普周一被記者問及首階段貿易協議是否受疫情影響時，稱協議仍然完好，中國正在購買美國商品，但是否兌現協議取決於中方。他再次以「中國瘟疫」及「中國病毒」稱呼新冠肺炎，指不能遺忘中方在疫情上對世界所做的事。

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