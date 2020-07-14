特朗普姪女勝訴　爆料新書如期發售兼大賣

美國總統特朗普的姪女瑪麗‧特朗普（Mary Trump）就出版爆料新書一事，遭特朗普弟弟羅伯特（Robert Trump）入稟申請禁制令。經歷連場風波後，法官周一（13日）判瑪麗‧特朗普勝訴，新書得以如期發行；羅伯特一方未就事件回應。

紐約州最高法院法官格林華德（Hal B. Greenwald）在判詞中指，沒有任何理由阻止新書出版，因為新書已印刷逾60萬本並送往全國書商，而且很多內容已經披露，禁止出版已無實際意義。他又指數以百萬計的新書從所有書店中下架是「物流夢魘」及「難以實行的任務」。

瑪麗‧特朗普的發言人表示，相信白宮和國民都期待書本內容會説些甚麽，而代表律師則引用第一修正案指，入稟方的限制出版是不可忍受的侵犯參與民主的權利。第一修正案保障國民剝奪言論自由，由於新書入稟時尚未出版，因此政府不會遭到審查。而格林華德亦提到法庭不會理會有關資訊如何取得，因為言論自由是如此重要，所以依舊解除禁令。

出版社西蒙‧舒斯特（Simon & Schuster）則回應，若禁令通過將會構成財政損失及聲譽受損，但現就裁決保障出版自由感到滿意。羅伯特的代表律師則未有回應事件。

瑪麗‧特朗普的回憶錄《太過分了而且沒完沒了：我的家族如何造就這個全世界最危險的人物（暫譯）》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）在發行首日晚已登上亞馬遜頭100暢銷榜的首位。